Yasemin, yemek yemek vaadiyle kandırıp Ege'de sefa sürmüş! Almanya'yı 8.2 milyon Euro çarptı
ALMANYA'nın Bremen kentinde, çalıştığı para taşıma şirketinden 8.2 milyon euro çalan Yasemin Gündoğan’ın (28), paraları Türkiye’ye kaçırdığı belirlendi. Yasemin'in, soygunda yardım eden arkadaşları ile bir süre Ege’de havuzlu bir villada sefa yaptığı belirlendi. Yasemin, paraları çıkarmak için bir Alman çalışanla o süreçte flört de etmiş.
Almana’nın Bremen kentinde, geçen yıl 21 Mayıs günü çalıştığı Loomis isimli para taşıma şirketini soyan ve 8.2 milyon Euro ile kaçan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan, halen bulunamadı. Ancak soygunla ilgili sır perdesi aralanmaya başladı…
Paraların Türkiye'ye kaçırıldığı ve soyguncu Yasemin ile kendisine yardım eden iki Türk arkadaşının Ege'de havuzlu villada kaldığı belirlendi.
İddianame hazır, Yasemin yok
Alman Die Welt gazetesi, savcılığın hazırladığı iddianameye ulaştı ve Yasemin'in, arkadaş olup flörtleştiği 41 yaşındaki Henning B. isimli Alman sayesinde paraları çöp arabasıyla şirketten çıkardığını tespit etti. Yasemin’in nerede olduğu halen bilinmiyor.
Soygundan önce Henning B.‘ye yemek teklifi eden ve hatta cep telefonunu veren Yasemin'in, böylece çöp arabasına konulan paraları çıkarmayı sağladığı, ardından da Berlin'den kiralanan ve çalıntı plaka takılan minibüse yükleyip kaçırdığı belirlendi.