Yasemin Şefkatli pozlarıyla nefes kesti! İbrahim Tatlıses'in gelini tatile çıktı
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli Bodrum tatilinde güzelliği ve formda görüntüsüyle ilgi odağı oldu.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz yıl Eylül ayında evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardı. Nişan yüzüklerini takan Tatlıses ve Şefkatli çifti sosyal medya hesaplarından bu güzel haberi duyurmuştu.
Dünyaevine girmek için gün sayan çift, aralık ayında nikah masasına oturacaktı ancak pandemi koşullarından dolayı düğünü ertelemek zorunda kalmışlardı.
Sonrasında mayıs ayında evleneceklerini söyleyen çift, tüm sevdiklerinin yanında olmalarını istedikleri için nikah tarihlerini bir kez daha erteleyip tatile çıkmıştı.
İdo Tatlıses ile Çeşme tatilinin ardından soluğu kız arkadaşları ile birlikte Bodrum'da alan Yasemin Şefkatli, önceki gün Yalıkavak'taki D Plaj Evleri'nde objektiflere takıldı.