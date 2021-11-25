Yasemin Şefkatli kayınbabası İbrahim Tatlıses'in yüzünü 'dövme' yaptıracak
Şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses'in yüzünü koluna dövme yaptıracağını açıkladı.
İdo Tatlıses ile görkemli bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli kayınpederi İbrahim Tatlıses'i adeta yere göğe sığdıramıyor. Şefkatli son olarak kayınpederiyle bir pozunu paylaştı.
"2021'in en güzel anılarından biriydi canlı dinlemek"
Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ve kayınpederi İbrahim Tatlıses ile olan fotoğrafını "2021'in en güzel anılarından biriydi canlı dinlemek" notuyla paylaştı.
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in şarkılarını çok sevdiğini ifade etti.
"Koluma İbrahim Tatlıses dövmesi yaptıracağım"
İdo'nun onu bir idol olarak gördüğünü söyleyerek "İbrahim Tatlıses'in bütün şarkılarını seviyorum. İdo, babasının çıktığı her programda söylediği sözleri ezbere biliyor. Koluma İbrahim Tatlıses dövmesi yaptıracağım" dedi.