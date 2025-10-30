Yasemin Şefkatli ikizleriyle paylaştı, kaynanası Derya Tuna'nın yorumu olay oldu!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
İKİZLİ PAYLAŞIMLARA DEVAM
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Şefkatli, ameliyat oldu. Sağlık durumuyla ilgili sık sık gündeme gelen Şefkatli, son paylaşımında oğullarıyla pozlarını yayınladı.
Her yayınladığı gönderiyle beğeni yağmuruna tutulan Şefkatli, sevimli ikiz oğulları Ayel ve Emir'le birlikte olduğu kareleri paylaştı.