Yasemin Şefkatli çok korkuttu! Geceyi hastanede geçirdi...

İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli geceyi hastanede geçirdi. Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımda zehirlendiğini açıkladı ve sevenlerini endişelendirdi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021'de dünya evine girmiş, çift ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. 

Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

HASTANELİK OLDU

Paylaştığı görüntüde yorgun hali dikkat çeken Şefkatli, geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı. 

Ünlü isim, Instagram hikâyesine "Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik." notunu düştü.

