Yasemin Şefkatli borçları karşısında şaşkına döndü hepsini bir anda ödedi

Snob Magazin'in haberine göre, geçmiş dönem borcuyla birlikte görevliye 120 lira ödeyip 'Sizden şimdi borcu yoktur belgesi isteyeceğim' diyerek şaka yapan Yasemin Şefkatli, nişanlısı İdo Tatlıses ile 20 Aralık tarihinde yapılması planlanan düğünleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.