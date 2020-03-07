Yasemin Sakallıoğlu'nu Zengo'nun galasında makyajlı halini görenler tanıyamadı

"Beni bu güne halk getirdi

Sakallıoğlu, hayatında ilk kez bu kadar heyecanlandığını anlatarak, "Beni bugünlere halk getirdi. Video çekerek bugünlere geldim ve böyle bir filmin kutlamasının da bence en çok halkla yapılması gerekiyordu. O yüzden sevenlerimle bir arada olmaktan çok mutluyum." dedi.