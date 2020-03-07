Yasemin Sakallıoğlu'nu Zengo'nun galasında makyajlı halini görenler tanıyamadı
Sosyal medyada yayınladığı komik videolarla üne kavuşan Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk sinema filmi "Zengo"nun halk galası gerçekleştirildi. Her daim doğan haliyle tanınan Sakallıoğlu'nun makyajla olan değişimi herkesi şaşkına çevirdi.
Annesinin kendisine verdiği evlilik tüyolarını çektiği komik videolarla anlatarak fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk sinema filmi Zengo, dün vizyona girdi. Dün akşam halk galasına katılan Sakallıoğlu'nun makyajlı hali ise sosyal medyada gündem oldu.
Film 20 ayda tamamladı
Sakallıoğlu'nun yanı sıra oyunculardan Dilşah Demir, Ece İrtem ve Semih Varol'un katıldığı gösterim, Mall Of Istanbul'da yapıldı. Ekip gösterim öncesinde takipçileriyle buluşarak, kendilerini görmeye gelenleri sahneden selamladı ve onlarla fotoğraf çektirdi.
Filmin senaryosunu da kaleme alan Sakallıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin senaryo aşamasıyla birlikte 20 ayda tamamladığını söyledi.
"Beni bu güne halk getirdi
Sakallıoğlu, hayatında ilk kez bu kadar heyecanlandığını anlatarak, "Beni bugünlere halk getirdi. Video çekerek bugünlere geldim ve böyle bir filmin kutlamasının da bence en çok halkla yapılması gerekiyordu. O yüzden sevenlerimle bir arada olmaktan çok mutluyum." dedi.