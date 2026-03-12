BIST 13.297
Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım

Başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile evliliklerinin 5. yılını sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım - Resim: 1

Sosyal medyada çektiği eğlenceli videolarla tanınan ve daha sonra sahne gösterileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sakallıoğlu, 2021 yılında Burak Yırtar ile sade bir nikah töreniyle evlenmişti. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, yıl dönümlerini romantik bir mesajla kutladı.

Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım - Resim: 2

37 yaşındaki komedyen, nikah günlerinden bir fotoğraf paylaşarak şu notu düştü:“Bugün evliliğimizin 5. senesi doldu. Bugün olsa yine evlenirdim. Öyle bir memnunum yani. Bu sınavlarla dolu nikahta neler yaşandığını artık iyi biliyorsunuz.”

Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım - Resim: 3

Yasemin Sakallıoğlu’nun paylaşımına eşi Burak Yırtar da duygusal bir mesajla karşılık verdi:

Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım - Resim: 4

“5 yıldır evliliğimizde aynı sahnedeyiz. Sen güldürüyorsun, ben hayranlıkla izliyorum. Nice perdelere sevgilim.”

