Yasemin Sakallıoğlu’ndan evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım
Başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile evliliklerinin 5. yılını sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Sosyal medyada çektiği eğlenceli videolarla tanınan ve daha sonra sahne gösterileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sakallıoğlu, 2021 yılında Burak Yırtar ile sade bir nikah töreniyle evlenmişti. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, yıl dönümlerini romantik bir mesajla kutladı.
37 yaşındaki komedyen, nikah günlerinden bir fotoğraf paylaşarak şu notu düştü:“Bugün evliliğimizin 5. senesi doldu. Bugün olsa yine evlenirdim. Öyle bir memnunum yani. Bu sınavlarla dolu nikahta neler yaşandığını artık iyi biliyorsunuz.”
Yasemin Sakallıoğlu’nun paylaşımına eşi Burak Yırtar da duygusal bir mesajla karşılık verdi:
“5 yıldır evliliğimizde aynı sahnedeyiz. Sen güldürüyorsun, ben hayranlıkla izliyorum. Nice perdelere sevgilim.”