Yasemin Sakallıoğlu Burak Yırtar evlendi! Yakın akrabaları kızdıran düğün
Yasemin Sakallıoğlu, Burak Yırtar ile ilişkisini evlilikle taçlandırdı. İkili, gerçekleştirdikleri sürpriz evlilikle yakın akrabaları kızdırdı.
Yasemin Sakallıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Burak Yırtar ile hayatını birleştirdi. 50 davetlinin katıldığı düğünden fotoğraflar paylaşan Sakallıoğlu, yakın akrabalarının sitem etmemesi için açıklama yapmayı da ihmal etmedi.
6 Nisan 2019'da nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar, daha önce koronavirüs nedeniyle evliliklerini ertelemek zorunda kalmıştı.
Beşiktaş'taki bir otelde sessiz sedasız nikah masasına oturan Çift, pandemi sebebiyle ailesi ve şahitlerinin katıldığı sade bir organizasyon ile evlendiklerini duyurdu.
Mutlu haberi Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla duyuran Sakallıoğlu, "Bir küçük sürprizimiz var" ifadelerini kullandı.