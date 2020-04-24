Yasemin Özilhan'ın zayıflığı olay yarattı Instagram'da son paylaşımına bakın
Sosyete gelini Yasemin Özilhan, son Instagram paylaşımıyla binbir yorum aldı. Her zaman fit görüntüsüyle beğenileri toplayan Özilhan, bu kez zayıflığı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Doktorlar dizisiyle tanınıp oyunculuk kariyerinin zirvesine doğru tırmanırken aniden oyunculuğu bırakıp İzzet Özilhan ile hayatını birleştiren Yasemin Özilhan, şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla herkesi mest ediyor. Son olarak FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor dizisinde seneler sonra rol alarak ortalığı sallayan Özilhan, son Instagram paylaşımıyla yine gündem oldu.
Oyunculuğu bırakıp modaya merak salan Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarında sürekli olarak fit fiziği ve güzelliğiyle beğenileri toplarken son paylaşımıyla bir anda eleştirilerin hedefi oldu. Zayıflığıyla dikkatleri üzerine çeken Özilhan, takipçilerini oldukça şaşırttı.
Yüzüne bakım yaptığı anları 'Emoş'umun gözünden' diyerek paylaşan Yasemin Özilhan'ın son Instagram paylaşımında herkes sırt kemiğine odaklandı.
Özilhan'ın o fotoğrafı 80 binin üzerinde beğeni alsa da olumsuz yorum yapan, bu kadar zayıflığın çirkin olduğunu dile getiren birçok takipçisi oldu.