Yasemin Özilhan'ın Serenay Sarıkaya ile arası açıldı Hande Erçel hamlesi sorun çıkardı
Yasemin Özilhan'ın Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile yakınlaşması Serenay Sarıkaya ile arasını açtı. Özilhan'ın Erçel hamlesi Sarıkaya'yı sinirlendirdi.
Geçtiğimiz haftalarda eşi İzzet Özilhan ve çocukları ile birlikte Göcek tatilindeki Yasemin Özilhan, İstanbul'a döndü. Basın mensuplarının kameralarına da Bebek'te takıldı. Özilhan, gazetecilerle kısa bir sohbet etti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Yasemin Özilhan, "Setleri özlediniz mi?" sorusuna yanıt verdi. Özilhan, konuyla ilgili, "Anlamlı bir şey olursa belki ancak şu an için öyle bir şey yok. Şu anki tempom ailem" dedi.
Kerem Bürsin ile yakın arkadaş olan Yasemin Özilhan'ın Hande Erçel ile tanışması ve sosyal medya hesabı Instagram'da takibe alması Serenay Sarıkaya ile arasını açtığı iddia edilmişti. Özilhan'a bu iddia soruldu.
Muhabirlerin, "Kerem Bürsin yakın arkadaşınız. Hande Erçel'i takibe aldınız mı?" sorusu üzerine ünlü isim, "Bu konuları konuşmayalım" dedi.