Yasemin Özilhan'ın Serenay Sarıkaya ile arası açıldı Hande Erçel hamlesi sorun çıkardı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Yasemin Özilhan, "Setleri özlediniz mi?" sorusuna yanıt verdi. Özilhan, konuyla ilgili, "Anlamlı bir şey olursa belki ancak şu an için öyle bir şey yok. Şu anki tempom ailem" dedi.