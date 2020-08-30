Yasemin Özilhan'ın Nişantaşı tarzı olay! Giyim tarzıyla tüm gözler üzerindeydi
NİŞANTAŞI'nda kameraların objektifine yansıyan Yasemin Özilhan, giyim tarzı ile herkesin dikkatini çekti.
Son zamanlarda iş insanı eşi İzzet Özilhan ile kötü zamanlar geçirmesiyle magazin gündeminde uzun süre konuşulan Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Yasemin Özilhan'ın siyah-beyaz ağırlıklı giyim tarzı ve omzundaki mini çantası dikkat çekti.
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Bir süre mağazaları gezen Yasemin Özilhan, ardından evinin yolunu tuttu. Hayranlarının sıkı takipçisi olduğu Özilhan, saçı, tarzı, giyimiyle her daim ön plana çıkmayı başarıyor.
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Öte yandan saçlarını ördükten sonra kıvırcık yapan ve bu haliyle takipçilerinden tam not alan Yasemin Özilhan, yeni halini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmıştı.
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