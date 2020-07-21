Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan'ı manken Ezgi Öcel ifşa etti evlilikte kara bulutlar
Ezgi Öcel isimli manken Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan'ın fotoğraflarını beğendiğini ifşa edince ortalık çok fena karıştı.
Oyunculuğu bırakarak 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan'ın evliliğinde üzerinde kara bulutlar gezinmeye başladı. Mutlu beraberlikleriyle her daim herkes tarafından övgüyle bahsedilen çiftin araları açıldı.
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İki kız çocuğu babası İzzet Özilhan, sosyal medya hesabı Instagram'dan Ezgi Öcel adında bir mankenin fotoğraflarını seri bir şekilde beğenmeye başladı.
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İzzet Özilhan tarafından fotoğrafları beğenilen Ezgi Öcel de bu durumu ifşa etti.
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Manken Ezgi Öcel, Instagram'da paylaşım yaparak, "Yine başladı büyük fanım" yazdı.
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