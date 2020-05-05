Yasemin Özilhan'ı dünyaca ünlü yıldız Instagram'da takip etmeye başladı

İzzet Özilhan ile evliliğinin ardından oyunculuğa uzun bir ara veren kendisini modaya adayan Yasemin Özilhan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekiyor. Ne giydiğinden ne içtiğine kadar merak konusu olan Özilhan, fiziğiyle de çok konuşulan bir isim. Durum böyle olunca zaman zaman sosyal medyanın da diline düşüyor.