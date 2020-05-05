Yasemin Özilhan'ı dünyaca ünlü yıldız Instagram'da takip etmeye başladı
Son günlerde fiziği dillere düşen Yasemin Özilhan, Instagram paylaşımlarıyla dünyaca ünlü yıldızın dikkatini çekince takibe alındı.
İzzet Özilhan ile evliliğinin ardından oyunculuğa uzun bir ara veren kendisini modaya adayan Yasemin Özilhan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekiyor. Ne giydiğinden ne içtiğine kadar merak konusu olan Özilhan, fiziğiyle de çok konuşulan bir isim. Durum böyle olunca zaman zaman sosyal medyanın da diline düşüyor.
Geçtiğimiz günlerde zayıflığı nedeniyle bir anda herkesin konuştuğu isim olan Özilhan'ın Instagram'da 1,3 milyon takipçisi olunca birbirinden ilginç yorumlarla gündeme geliyor. Belindeki kemiğinden ayağına kadar her şeyiyle gündem olmayı başaran güzel oyuncunun sosyal medya ünü ise ise Türkiye'yi aştı.
Yasemin Özilhan'ı dünyaca ünlü oyuncu sosyal medya hesabı Instagram'da takibe aldı. Yasemin Özilhan'ın paylaşımları Instagram'da 18 milyon takipçisi olan Jessica Alba'nın da dikkatini çekti. Alba, artık bir Özilhan takipçisi.
Öte yandan Yasemin Özilhan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yer yerinden oynadı. Fit fiziğiyle her zaman gözde olan Özilhan'ı takipçileri bu kez oldukça zayıf buldu. Paylaşımındaki detay da dikkatlerden kaçmadı.