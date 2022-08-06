Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti arasında sular iyice ısınıyor! Çıkan ayrılık iddiaları kriz çıkardı!

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan, 2011 yılında nikah masasına oturmuş ve daha önce boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Çiftin aasında yeni bir krizin çıktığı magazin kulislerine bomba gibi düştü. İzzet Özilhan'ın sosyal medya hesabını kapatmasının ardından ünlü oyuncunun yaptığı o hamle olay oldu.