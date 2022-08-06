Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti arasında sular iyice ısınıyor! Çıkan ayrılık iddiaları kriz çıkardı!
Oyuncu Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan hakkında çıkan iddiaları kriz çıkardı. Magazin kulislerine bomba gibi düşen söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Daha önce boşanmanın eşiğinden dönen çiftin üzerinde yeniden kara bulutların gezdiği konuşuluyor. İzzet Özilhan'ın sosyal medya hesabını kapatmasının ardından ünlü oyuncunun yaptığı o hamle çok konuşuldu.
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan, 2011 yılında nikah masasına oturmuş ve daha önce boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Çiftin aasında yeni bir krizin çıktığı magazin kulislerine bomba gibi düştü. İzzet Özilhan'ın sosyal medya hesabını kapatmasının ardından ünlü oyuncunun yaptığı o hamle olay oldu.
2011 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve 2 kızı bulunan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan hakkında şok iddia gündeme geldi. Sosyal medya bu dedikoduyla çalkalandı.
Bir süre önce ayrılığın eşiğinden dönen Özilhan çifti, aralarında yeni kriz olduğu iddiasıyla gündeme geldi.
Söylentilere göre; İzzet Özilhan'ın sosyal medya hesabını kapatması, Yasemin Özilhan'ın eşiyle olan bazı fotoğrafları Instagram profilinden silmesi boşanma dedikoduları çıkarttı.