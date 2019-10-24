Yasemin Özilhan hırsızlık şokunu anlattı soyuncu en yakınındaki çıktı

Bizim gibi 2-3 gün küpeyi aradı: “Her yere baktık, o kadın da bizimle birlikte her yere bakmaya başladı, kan ter içinde kaldı. O da bizim gibi 2-3 gün aramaya devam etti. Sonra karakola gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum.”