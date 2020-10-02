Yasemin Özilhan 16 yaşındaki halini Instagram'da paylaştı büyük ilgi gördü
İş insanı İzzet Özilhan ile evlenince oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene Özilhan, Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde 3. çocuğuna hamileyken kötü haberle sarsılan Yasemin Ergene Özilhan, bebeğini kaybetmişti. Özilhan, kötü günleri yavaş yavaş geride bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Yasemin Özilhan, 16 yaşında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Özilhan, karesine, "Haberim yokmuş gibi" notunu düştü.
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Yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren Özilhan'ın paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne olmak için gün sayan ünlü oyuncudan kötü haber gelmişti.
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