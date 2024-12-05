Yasemin Kay Allen 'bedenini satmaya çalışıyorsun' diyen takipçisine yanıt verdi
Oyuncu Yasemin Kay Allen, Instagram'da transparan tarzı için "Bedeninizi satmaya çalışıyorsunuz" yorumunu yapan takipçisine yanıt verdi.
En son Bahar dizisinde kısa bir süreliğine 'Dora' karakterine hayat veren Yasemin Kay Allen, başarılı kariyerinin yanı sıra özel haaytıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen, eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Allen, Erdal Kaya ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşımıştı. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmemişti.
Tarzıyla çok konuşulmuştu
GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni'nde tepeden tırnağa transparan bir elbise içinde boy gösteren Yasemin Kay Allen, kimileri tarafından çok beğenilirken kimilerinin de tepkisini çekmişti.
Ünlü oyuncu, katıldığı davete ait anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımlarına gelen bir yorum dikkat çekti.