Yasemin Kay Allen barıştığı eski FBI ajanı sevgilisi ile sessiz sedasız evlendi
Aşklarına bir şans daha veren ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya sessiz sedasız evlilik kararı aldı. Çift Las Vegas'ta düzenlenen bir nikah töreniyle evlendi. İlk kez nikah masasına oturan Yasemin Kay Allen gözyaşlarını tutamazken gelinliği tam not aldı.
"Ayrılık Da Sevdaya Dahil" dizisinde hayat verdiği Neslihan karakteriyle gündemde olan Yasemin Kay Allen, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.
Aşklarına bir şans daha verip barışan çift sessiz sedasız evlilik kararı aldı. Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya Las Vegas'ta düzenlenen sürpriz bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
NİKAH SIRASINDA AĞLADI
Türkiye saatine göre sabah 05.00'te gerçekleşen nikâha, çiftin yakın dostları online bağlantıyla katıldı. İlk kez nikah masasına oturan Yasemin Kay Allen, tören sırasında duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.
Nikahın ardından romantik görüntüler dikkat çekti. Erdal Kaya, nikah sonrası Yasemin Kay Allen'ı kucağına alarak salonu bu şekilde terk etti. Çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.