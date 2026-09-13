Yasemin Kay Allen annesiyle paylaştı! Benzerlikleri olay annesinin mesleği...
Oyuncu Yasemin Kay Allen’ın çocukluk yıllarında annesi Suna Yıldızoğlu ile katıldığı televizyon programından görüntüler yeniden gündeme geldi. Anne-kızın yıllar önceki görüntülerindeki dikkat çekici benzerlik, sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu.
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Oyuncu Yasemin Kay Allen, yıllar öncesine ait görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine geldi.
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Annesi Suna Yıldızoğlu ile çocukluk yıllarında katıldığı bir televizyon programından görüntüleri yeniden dikkat çeken Allen’ın, annesiyle olan benzerliği şaşkınlık yarattı.
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ANNE-KIZ BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU
Yeşilçam’ın tanınan isimlerinden Suna Yıldızoğlu’nun kızı olan Yasemin Kay Allen’ın yüz hatları ve mimikleri annesine benzetildi.
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Görüntülerin yeniden yayılmasıyla anne-kız arasındaki benzerliğe sosyal medyadan yorum yaptı.
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İşte yüz hatlarının benzerliğini gösteren o kare...
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