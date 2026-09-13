Yasemin Kay Allen annesiyle paylaştı! Benzerlikleri olay annesinin mesleği...

Yasemin Kay Allen annesiyle paylaştı! Benzerlikleri olay annesinin mesleği...

Oyuncu Yasemin Kay Allen’ın çocukluk yıllarında annesi Suna Yıldızoğlu ile katıldığı televizyon programından görüntüler yeniden gündeme geldi. Anne-kızın yıllar önceki görüntülerindeki dikkat çekici benzerlik, sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu.

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Yasemin Kay Allen annesiyle paylaştı! Benzerlikleri olay annesinin mesleği... - Resim: 1

Oyuncu Yasemin Kay Allen, yıllar öncesine ait görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine geldi.

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Yasemin Kay Allen annesiyle paylaştı! Benzerlikleri olay annesinin mesleği... - Resim: 2

Annesi Suna Yıldızoğlu ile çocukluk yıllarında katıldığı bir televizyon programından görüntüleri yeniden dikkat çeken Allen’ın, annesiyle olan benzerliği şaşkınlık yarattı.

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Yasemin Kay Allen annesiyle paylaştı! Benzerlikleri olay annesinin mesleği... - Resim: 3

ANNE-KIZ BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Yeşilçam’ın tanınan isimlerinden Suna Yıldızoğlu’nun kızı olan Yasemin Kay Allen’ın yüz hatları ve mimikleri annesine benzetildi.

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Yasemin Kay Allen annesiyle paylaştı! Benzerlikleri olay annesinin mesleği... - Resim: 4

Görüntülerin yeniden yayılmasıyla anne-kız arasındaki benzerliğe sosyal medyadan yorum yaptı.

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Yasemin Kay Allen annesiyle paylaştı! Benzerlikleri olay annesinin mesleği... - Resim: 5

İşte yüz hatlarının benzerliğini gösteren o kare...

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Yasemin Kay Allen annesiyle paylaştı! Benzerlikleri olay annesinin mesleği... - Resim: 6
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