Yasemin Ergene Özilhan yeni imajını paylaştı takipçilerinden beğeni yağdı
İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene Özilhan, stilini değiştirdi. Yasemin Özilhan'ın Instagram'dan yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.
Geçtiğimiz günlerde evliliğinde kıskançlık krizi yaşayan Yasemin Ergene Özilhan, oldukça aktif kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. Evliliğini yoluna sokan Özilhan, imaj tazeleyince beğenileri kaptı.
Evliliği nedeniyle oyunculuğu bırakıp moda sektörüne adım atan Yasemin Özilhan, ekranlardan uzak kalsa da magazin gündeminden uzak kalamıyor. Hayranlarının sıkı takipçisi olduğu Özilhan, saçı, tarzı, giyimiyle her daim ön plana çıkmayı başarıyor.
Saçlarını ördükten sonra kıvırcık yapan ve bu haliyle takipçilerinden tam not alan Yasemin Özilhan, yeni halini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Instagram'da hem gönderi olarak hem de hikayeler kısmından paylaşım yapan Yasemin Özilhan'a beğenile peş peşe geldi.