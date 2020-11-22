BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42

Yasemin Allen'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! Hayranları 'bir daha yapma' yorumunu yaptı

Erken final yapan 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinin ünlü oyuncusu Yasemin Allen'in son halini gören hayranları gözlerine inanamadı.

31 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Allen son olarak ekranlara İyi Günde Kötü Günde dizisindeki Melisa  rolüyle gelmişti. Reytinglerde hüsrana uğrayan dizi 6. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti.

113

İyi Günde Kötü Günde dizisinin final yapmasıyla güzel oyuncu gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

213

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan sürpriz bir karara imza attı.

313

Saçlarının kesim aşamasını Instagram'dan paylaşan Allen'ın takipçileri ikiye bölündü.

413