Yasemin Allen'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! Hayranları 'bir daha yapma' yorumunu yaptı
Erken final yapan 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinin ünlü oyuncusu Yasemin Allen'in son halini gören hayranları gözlerine inanamadı.
31 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Allen son olarak ekranlara İyi Günde Kötü Günde dizisindeki Melisa rolüyle gelmişti. Reytinglerde hüsrana uğrayan dizi 6. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti.
113
İyi Günde Kötü Günde dizisinin final yapmasıyla güzel oyuncu gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
213
Güzel oyuncu sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan sürpriz bir karara imza attı.
313
Saçlarının kesim aşamasını Instagram'dan paylaşan Allen'ın takipçileri ikiye bölündü.
413