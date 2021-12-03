'Yaşayan en seksi erkek' seçilen aktör Paul Rudd: Eşimin tercihi Keanu Reeves
"Yaşayan en seksi erkek" seçilen aktör Paul Rudd, eşinin ve kendisinin ilk tercihinin Keanu Reeves olduğunu açıklamasıyla sosyal medyadaki hayranlarını hem şaşırttı hem de güldürdü.
People dergisinin bu yıl "Yaşayan En Seksi Erkek" seçtiği ABD’li aktör Paul Rudd, eşinin bu unvanı bir diğer aktör Keanu Reeves’e vermeyi tercih edeceğini söyledi. Amerikan magazin dergisi önceki yıllarda Michael B. Jordan, Idris Elba, Ryan Reynolds gibi isimleri kapağına taşımıştı. Derginin genel yayın yönetmeni 2005’te geriye dönük olarak Keanu Reeves’i 1994’ün "Yaşayan En Seksi Erkeği" seçtiklerini söylemişti. O yıl People kimseye bu unvanı vermemişti.
Yeni filmi Hayalet Avcıları: Öteki Dünya’nın (Ghostbusters: Afterlife) prömiyerinde Rudd, Extra’ya verdiği röportajda eşi Julie’nin oylamada Reeves’i seçeceğini söyledi. Rudd daha sonra şakayla karışık, "Hadi ama, o Keanu. Ben de ona oy verirdim" dedi.
Hollywood’da mizah anlayışıyla ünlü Rudd, daha önce People’a eşinin tepkisini şu ifadelerle anlatmıştı:
Bilirsiniz, bu konuda çok tatlıydı. Şoke olduktan ve biraz kıkırdadıktan sonra, 'Ah, doğru anlamışlar’ dedi.