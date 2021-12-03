'Yaşayan en seksi erkek' seçilen aktör Paul Rudd: Eşimin tercihi Keanu Reeves

People dergisinin bu yıl "Yaşayan En Seksi Erkek" seçtiği ABD’li aktör Paul Rudd, eşinin bu unvanı bir diğer aktör Keanu Reeves’e vermeyi tercih edeceğini söyledi. Amerikan magazin dergisi önceki yıllarda Michael B. Jordan, Idris Elba, Ryan Reynolds gibi isimleri kapağına taşımıştı. Derginin genel yayın yönetmeni 2005’te geriye dönük olarak Keanu Reeves’i 1994’ün "Yaşayan En Seksi Erkeği" seçtiklerini söylemişti. O yıl People kimseye bu unvanı vermemişti.