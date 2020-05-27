Yaşar Okuyan'dan Bahçeli hakkında 'MİT' iddiası: O hep görevlidir

ANAP hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yapan eski MHP’li Yaşar Okuyan, "O hep görevlidir" sözleriyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MİT mensubu olduğunu iddia etti.

Abone ol

Yaşar Okuyan, "Devlet Bahçeli hep görevlidir, altını çiziyorum. Zaten MİT’le ilişkisi, rahmetli Türkeş’in mektubu var bende. İsteyenler girsinler Alparslan Türkeş’in el yazısı mektup, 'Devlet Bahçeli MİT ajanı' diye görürler" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Hakan Aygün'ün Youtube üzerinden yayınladığı programına katılan Okuyan, Bahçeli'nin avukatı aracılığıyla MİT'ten "temiz kağıdı" aldırdığını öne sürdü.

"MİT’ten ve devamında..."

Okuyan, şunları anlattı: Devlet Bahçeli denen şahsı ben 40 küsür yıldır tanırım. Devlet Bahçeli daha yoktu. CKMK vardı, Rahmetlİ Türkeş’le biz oradan beri birlikte geldik. Devlet Bahçeli Gazi Üniversitesi’nde bir asistandı küçümsemiyorum ama vazifeliydi” ifadelerini kullandı. Okuyan gazeteci Aygün “MİT’ten mi?” sorusuna “MİT’ten ve devamında yanıtını verdi.

"Devlet Bahçeli hep görevlidir, altını çiziyorum. Zaten MİT’le ilişkisi, rahmetli Türkeş’in mektubu var bende. İsteyenler girsinler Alparslan Türkeş’in el yazısı mektup 'Devlet Bahçeli MİT Ajanı diye' görürler. Benzeri bir mektubu şu anda sağ olan bir arkadaşımıza da göndermişler.

"Hepsi var. Onun içinde Devlet Bahçeli yok"

“Daha sonraki olaylar var. Mesela 564 sanıklı MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası oldu. Gece duvara MHP yazanı bile getirdiler attılar. 220’si idamdan yargılandı. Hepsi var. Onun içinde Devlet Bahçeli yok.

"2 tane kalaşnikof ve 702 mermi"

Bir örnek daha vereyim. Yıl 1978, Kahramanmaraş katliamı olmuş. Bütün Türkiye’de sıkıyönetim ilan edilmiş. Bütün illerin girişi çıkışı kontrol ediliyor. Devlet Bahçeli’nin yanına arkadaşlar geliyor, isimleri belli, öğrenciler. Bunun da beyaz bir Toros arabası var. Hepsi belgeli, dosyası var bende. Gelirken yolda bir saat kontrol yapılmıyor. Araba durduruluyor. İçindeki 3 kişiyi indiriyorlar arıyorlar. Bagajı açıyorlar portakal sandıkları arasında 2 tane kalaşnikof ve 702 mermi. Bunları toparlıyorlar. Doğru sıkıyönetim komutanlığına. Arabanın ruhsatında Devlet Bahçeli yazıyor. Karakola bile çağırmıyorlar, sıkıyönetim var. İki tane kalaşnikof ve 702 mermiyle yakalanana arabanın sahibini karakola bile çağırmıyorlar. O çocukları yargılıyorlar atıyorlar içeri."

Okuyan, Gazeteci Aygün'ün "Sayın Bahçeli, MİT'e çalışma konusunu yalanlamadı değil mi?" sorusuna ise "Hayır. O da ilginç. 10 sene önceki büyük bir kongre sırasında MHP’de bu MİT ajanlığı ciddi bir tartışma konusu oldu. Avukatına MİT’e yazı yazdırdı, resmi bir yazı. MİT'ten temiz kağıdı aldı. MİT diyor ki "Bizim kayıtlarımızda Devlet Bahçeli isimli şahıs çalışır gözükmemiştir.'" ifadelerini kullandı.