Yaşar İpek'le Yağmur Sarnıç aşk yaşıyor iddiası olay! Seren Serengil'e laf çarptı

Emre Aşık'tan olaylı bir şekilde boşanan Yağmur Sarnıç'ın Yaşar İpek ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı. Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı. İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi.

İşte Söylemez Olmaz'ın iddiaları