Yaşar İpek, zorlama hapis cezasına çarptırıldı

Kendisine de hakaretler savurmuştur. Bunun üzerine müvekkilime ve çocuğu koruma adına tedbir talebinde bulundum. Müvekkilimi Yaşar İpek’ten koruma amaçlı tedbir kararı aldım. Fakat tedbir kararı aldığım halde Yaşar İpek, bu sefer de sözlü şiddet, psikolojik şiddet uygulamaya devam etmiş. Sosyal medyada ve internetten müvekkilim ve çocuğu hakkında yalan beyanlarda bulunmuş, iftiralar atmış, tedbir kararına uymadığı içinde Seren Serengil çocuğunu düşürmüştür.