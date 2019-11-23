Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor Kızı Bengü Büyükanıt kahroldu
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt Selimiye Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için cenaze töreni düzenleniyor.
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Eşinden 4 gün sonra vefat etmişti: Eşi Filiz Büyükanıt’ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra hayata gözlerini yuman Büyükanıt için İstanbul Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
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Yaşar Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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Bir hafta içerisinde hem annesini hem babasını kaybeden Bengü Büyükanıt, tabutun başında bekleyip uzun süre gözyaşı döktü.
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