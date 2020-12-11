Yaşar Alptekin'den vefat eden Nilgün Altınyay'la ilgili olay aldatma itirafı

Yaşar Alptekin katıldığı Lerzan'la Çok Mutlu programında ilginç itirafta bulundu. Ünlü isim eşi Nilgün Altınyay ile ilk evliliklerinde yaşadıkları kıskançlıklardan dolayı boşanmak istediğini ama eşinin kendisinden boşanmak istemediğini ifade etti.