Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması 'Asla' demişti 'Tesettürlü olan...'

''Motora binmeyi sevecek, gezmekten korkmayacak ve motoru sevecek. Tesettürlü olmasını isterim ama şartım değil. Büyük konuşmayayım ama yabancı biri ile olmaz. Kültür farkı var. Türkiye'de bu kadar güzel kadın varken neden yabancıyla evleneyim?''