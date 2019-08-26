Yaşamayanlar dizisinin 'Vampir Melisa'sı Nilperi Şahinkaya yeni imajıyla yaktı
Son olarak Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşamayanlar' da Dmitry'e (Kerem Bürsin) büyük bir aşk besleyen vampir Melisa karakterine hayat veren güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun imajı takipçilerinden tam not aldı.
Nilperi Şahinkaya, BluTV'de başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in paylaştığı vampir dizisi 'Yaşamayanlar'da rol almıştı. Şahinkaya, her bölüm farklı bir perukla çıkarak izleyenleri şaşırtmıştı.
Dizide Dmitry'e (Kerem Bürsin) büyük bir aşk besleyen vampir Melisa karakterine hayat veren genç oyuncu Şahinkaya, performansıyla beğeni toplamıştı. Şahinkaya'nın Kerem Bürsin ile sevişme sahneleri damga vurmuş, o sahneler günlerce konuşulmuştu. Hatta Şahinkaya'nın ailesinden diziyi izlememelerini istediğini iddia edilmişti.
Nilperi Şahinkaya, kaslı haliyle de takipçilerini hayrete düşürmüştü. Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, değişimiyle şaşırtmıştı. Şahinkaya'nın kaslı hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.
Şahinkaya son olarak Instagram hesabından yeni imajını paylaştı. Kısa saçlı haliyle tanınan ve saçlarında değişiklik yapan ünlü oyuncunun yeni hali hayranları tarafından çok sayıda beğenildi. Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına kalp ve ateş emojileriyle yanıt verdi.