Yasaksız ilk pazar gününde Aşiyan sahiline koştular

“DÜN GECE 12’DEN BERİ BURADAYIZ”: Geceden beri balık tutmak için sahilde olduğunu söyleyen Murat Kök, “Yasak olması gayet iyi oldu. Balık artık Karadeniz’e çıkıyor, soğuk sulara gidiyor. Bekliyoruz işte, dün gece 12’den beri buradayız. Bir tane sarıkanat yakalayabildik. Nasibimizde bir tane varmış” dedi.