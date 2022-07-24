'Yasaklı' ünlü bosacının kızına şok suçlama! Babasının kaçırdığı paraları kripto parada aklıyor
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un borsacı babasıyla sosyetik güzel kardeşi hakkında şok suçlama. Ünlü bir kripto para borsası, borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup tarafından dolandırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Sütşurup'un Vergi Usul Kanunu'na (VUK) aykırı şekilde hareket ederek 13 milyon lirayı üçüncü kişiler üzerinden aklayarak dolandırıcılık yaptığını ileri sürdü. Savcılık soruşturma başlattı.
Ünlü bir kripto para borsası geçtiğimiz günlerde yüksek meblağlarla işlem yapan bir kullanıcıyı belirledi. Takibe alınan kullanıcının yüksek miktar ve farklı tarihlerde yaptığı işlemlerde usulsüzlük belirlendi. Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan araştırmada, ünlü borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup, söz konusu işlemleri gerçekleştiriyordu.
İddiaya göre geçtiğimiz 21 Aralık günü 12 milyon 735 bin 500 lira yatırımıyla toplamda bir adedi 0.326 lira olan ünlü bir alt koinden 39 bin 140 adet alan Sütşurup, 8 Şubat günü parasının yarısını çekti. Bu transfer sonrası para üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldı.
1.4 milyon lira zararım var, paramı çekemedim!
Terörizmin finansmanın ve kara para aklanmasının önlenmesi kapsamında Simge Sütşurup tarafından kullanıldığı belirlenen kullanıcının hesabı öncece askıya alındı. Ardından kullanıcı Sütşurup, MASAK'a ihbar edildi. Bu durumu öğrenen Sütşurup, Noter aracılığıyla ünlü şirkete ihtarname çekti.
Sütşurup ihtarnamede, şüpheli işlem nedeniyle el konulan kripto hesabında 1 milyon 400 bin lira zarara uğradığını, parasını çekmek istediği sırada şirket tarafından engellendiği için parasını çekemediğini ifade etti.