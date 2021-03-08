Yasaklı madde bulunmuştu! Gözaltındaki Yasak Elma oyuncusu Ayşegül Çınar'dan yeni gelişme
Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde iki sezon boyunca rol alan Ayşegül Çınar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen olayda, Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı yapıldı. Polis ekipleri Yasak Elma'nın ilk iki sezonunda Lila Argun karakterini canlandıran Ayşegül Çınar bulunduğu adrese baskın yaptı.
Arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yaptı.
Yapılan aramada, Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine götürüldü.