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Yasak geldi eller kesildi! İşte Afganistan'da Taliban'ın 19 kan donduran uygulaması...

Yasak geldi eller kesildi! İşte Afganistan'da Taliban'ın 19 kan donduran uygulaması...

Uzun bir süredir kaosun bir türlü bitmediği Afganistan'da birçok ili ele geçiren Taliban, başkent Kabil'e de girince örgütün çağ dışı uygulamaları ortaya çıktı.

Yasak geldi eller kesildi! İşte Afganistan'da Taliban'ın 19 kan donduran uygulaması...

Afganistan'da tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçiren Taliban, son olarak ülkenin başkenti Kabil'i de aldı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın Kabil'i kuşattığı sırada ülkeyi terk etti.

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Yasak geldi eller kesildi! İşte Afganistan'da Taliban'ın 19 kan donduran uygulaması...

Tam bir kaos halinin hakim olduğu Afganistan'da yapılan işkenceler ve çağ dışı uygulamalar yüzünden on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

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Yasak geldi eller kesildi! İşte Afganistan'da Taliban'ın 19 kan donduran uygulaması...

Önceleri nispeten "yumuşak" bir görünüm veren Taliban'ın Kabil'i ele geçirilmesinin ardından uyguladığı çok katı uygulamalar ortaya çıktı. 

İşte Taliban'ın uygulamaları...

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Yasak geldi eller kesildi! İşte Afganistan'da Taliban'ın 19 kan donduran uygulaması...

1. Şeriata dayalı anayasal sistem yürürlüğe girince Hanefi mezhebi ön planda tutuldu.

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