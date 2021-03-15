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Yasak Elma'yla beraber ikinci darbe vuruldu! Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı

Özel hayatında çalkantılar yaşayan Yasak Elma oyuncusunun dizide bileti kesildi. Ünlü oyuncu kadrodan çıkarıldı.

Yasak Elma'yla beraber ikinci darbe vuruldu! Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı

Geçtiğimiz haftalarda Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı polisler harekete geçirdi. 

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Yasak Elma'yla beraber ikinci darbe vuruldu! Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı

Polisler, verilen adrese baskın yaptı. Arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yaptı. 

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Yasak Elma'yla beraber ikinci darbe vuruldu! Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı

Yapılan aramada, Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine götürüldü.

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Yasak Elma'yla beraber ikinci darbe vuruldu! Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı

Oyuncu Ayşegül Çınar, burada yapılan sorgusunda bagajında bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia ederken, kendisinden intikam almak isteyen eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından konulmuş olabileceğini söyledi.

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