Yasak Elma'yla beraber ikinci darbe vuruldu! Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı
Özel hayatında çalkantılar yaşayan Yasak Elma oyuncusunun dizide bileti kesildi. Ünlü oyuncu kadrodan çıkarıldı.
Geçtiğimiz haftalarda Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı polisler harekete geçirdi.
Polisler, verilen adrese baskın yaptı. Arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yaptı.
Yapılan aramada, Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine götürüldü.
Oyuncu Ayşegül Çınar, burada yapılan sorgusunda bagajında bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia ederken, kendisinden intikam almak isteyen eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından konulmuş olabileceğini söyledi.