Yasak Elma'ya giriş yaptı ortalık yıkıldı Berk Oktay havasıyla yaktı!

Giden isimler kadar kadroya yeni giren isimler de bomba etkisi yarattı. Başta usta isim Erdal Özyağcılar olmak üzere diziye Beni Affet ile ünlenen Mert Altınışık da katıldı. Fakat bir isim var ki diziye ilk giriş sahnesi şimdiden yıktı geçti!