Yasak Elma'ya Eda Ece ne zaman dönecek belli oldu koronaya yakalanmıştı
Yasak Elma'nın başrolü Eda Ece koronavirüse yakalanmıştı. Son durumu hakkında bilgi geldi. Dizide ne zaman yer alacağı da öğrenildi.
Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Eda Ece'nin başrollerinde olduğu Yasak Elma dizisinde geçtiğimiz hafta koronavirüs paniği yaşandı. Dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'nin koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Ece'nin yanı sıra 3 set çalışanında da koronavirüs olduğu öğrenildi.
Set kısa bir süre için durdu ve herkes yeniden test oldu. Eda Ece ve 3 set çalışanı ise anında evlerinde karantina altına alındı. Ece'nin hastalığı ağır geçirdiği hatta hastaneye gitmek zorunda kaldığı öğrenildi.
Ünlü oyuncunun durumu toparladıktan sonra ise evinde tedaviye devam ettiği öğrenildi. Son olarak ise hayranlarını sevindiren haber geldi.
Eda Ece'nin koronavirüse yakalanmasıyla Yasak Elma'nın senaryosunun değişmesi gerekmişti. Sete ara veren yıldız ismin ne zaman döneceği belli oldu.