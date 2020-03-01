Yasak Elma'ya bomba transfer! Gökhan Alkan kadroya bakın hangi rolde dahil oldu
FOX TV'nin pazartesi günleri reyting rekortmen dizisi Yasak Elma dizisine yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan dahil oldu. Yakışıklı oyuncu bakın hangi rolde oynayacak.
Medyapım imzalı Yasak Elma dizisine flaş bir transfer yapıldı. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Gökhan Alkan katıldı. Bu sezon birçok projeden başrol teklifi alan Alkan'ın, kararını 3. sezonunda da ilgiyle izlenen Yasak Elma'dan yana kullandığı ortaya çıktı. Peki Gökhan Alkan dizide hangi karakteri oynayacak? Gökhan Alkan kimdir? İşte cevabı...
Gökhan Alkan FOX'ta önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Yasak Elma'da 73. bölümden itibaren Kerim karakterini canlandıracak ve diziye dahil olacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakışıklı oyuncunun dizide Eda Ece'nin hayat verdiği Yıldız Argun'a partner olacağı öğrenildi.
Gökhan Alkan Kimdir?
Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi.