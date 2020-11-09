Yasak Elma'ya bomba transfer! Erdal Özyağcılar Berk Oktay'ın ardından bakın kim katıldı
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da son günlerde birbirini ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Diziden ayrılan ve katılan isimler herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
4. sezonu ile FOX ekranlarında fırtınalar estirmeye devam eden dizi Yasak Elma'da diziden ayrılan ve katılan isimler seyircinin kafasını allak bulak etti. Dizide 4 sezondur başrol oynayan Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut'un ayrılığı dizinin gidişatı hakkında kafaları karıştırmıştı.
Talat Bulut'un diziye vedasının ardından Gökhan Alkan, Barış Kılıç, Buçe Buse Kahraman ve Doğaç Yıldız’ın da diziden ayrılacağı gelen kulislerin arasındaydı. Bu ayrılık haberlerinin ardından diziye transfer haberleri de olay oldu.
Uzun bir süredir ekranlara ara veren Savaşçı dizisinin akıbeti henüz belirsizliği sürerken Berk Oktay'ın Savaşçı dizinden ayrılıp Yasak Elma'da dahil oldu.
En son TRT'nin Şampiyon dizisinde Yaman Hoca olarak seyircinin karşısına çıkan Erdal Özyağcılar da Yasak Elma'ya yeni bölümlerde dahil olacak isimler arasında olduğu ortaya çıktı.