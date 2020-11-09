Yasak Elma'ya bomba transfer! Erdal Özyağcılar Berk Oktay'ın ardından bakın kim katıldı

Talat Bulut'un diziye vedasının ardından Gökhan Alkan, Barış Kılıç, Buçe Buse Kahraman ve Doğaç Yıldız’ın da diziden ayrılacağı gelen kulislerin arasındaydı. Bu ayrılık haberlerinin ardından diziye transfer haberleri de olay oldu.