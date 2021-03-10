Yasak Elma'ya biri geliyor biri gidiyor! Belalı bir isim diziye katılıyor bakın kim ayrılıyor
FOX TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'da yine oyuncu hareketliliği yaşanıyor. Yasak Elma'nın kadrosuna bir kişi katılırken bir kişi de ayrılıyor.
Geçtiğimiz haftalarda Eda Ece'nin koronavirüse yakalanmasıyla panik anları yaşanan Yasak Elma dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor, Dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'nin iyileşerek diziye dönmesi de heyecanı daha da artırdı.
Son olarak ise Yasak Elma dizisi için iki yeni gelişme yaşandı. Dizinin kadrosuna geçtiğimiz haftalarda final yağan Sol Yanım dizisinden bir transfer gerçekleşirken bir isim diziye veda ediyor.
Yasak Elma'da Mahmut rolüyle izleyici karşısına çıkan Mert Altınışık, senaryo gereği ölerek diziden ayrılacak.
Ayrılık haberinin ardından dizide sevindiren bir gelişme de yaşandı.