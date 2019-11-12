Yasak Elma'ya beklenmedik transfer! EDHO'nun yıldızı bomba gibi geliyor

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut'un bulunduğu Yasak Elma dizisi önceki gün yayınlanan 56. bölümüyle yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ise ünlü bir ismin kadroya dahil olduğu öğrenildi.