Yasak Elma'ya beklenmedik transfer! EDHO'nun yıldızı bomba gibi geliyor
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Kadın dizisine transfer olan ünlü bir oyuncu dahil oldu.
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut'un bulunduğu Yasak Elma dizisi önceki gün yayınlanan 56. bölümüyle yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ise ünlü bir ismin kadroya dahil olduğu öğrenildi.
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ilk sezonlarında rol alan Hakan Karahan'ın, Yasak Elma dizisine 57. bölümde katılacağı öğrenildi. Karahan, dizide 'Nadir' karakterine hayat verecek.
Eski defterler açılacak: Nadir, Şahika’nın (Nesrin Cavadzade) gizemli patronu olarak izleyici karşısına çıkacak. Aynı zamanda Halit’in (Talat Bulut) eski ortağı olan Nadir’in dönüşüyle, eski defterler yeniden açılacak.
Kadın dizisinde de oynamıştı: Öte yandan Hakan Karahani Eşkıya'dan ayrılmasının ardından Fox TV'nin bir başka dizisi olan Kadın'da rol almıştı.