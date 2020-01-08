Yasak Elma'nın Zehra'sının göğüs ucu göründü takipçileri affetmedi

Bitmeyen entrika ve kumpasları ile yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma, pazartesi akşamları FOX ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. 3 sezondur devam eden dizinin özellikle son bölümlerinde performansı ile dikkat çeken bir ismi var; Şafak Pekdemir yani dizinin saf Zehra'sı...