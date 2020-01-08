Yasak Elma'nın Zehra'sının göğüs ucu göründü takipçileri affetmedi
FOX TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma beyin yakan senaryosu kadar oyuncular ile de çok konuşuluyor. Özellikle son bölümlerde performansı artan bir isim var. Dizinin Zehra Argun'unu oynayan Şafak Pekdemir.
Bitmeyen entrika ve kumpasları ile yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma, pazartesi akşamları FOX ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. 3 sezondur devam eden dizinin özellikle son bölümlerinde performansı ile dikkat çeken bir ismi var; Şafak Pekdemir yani dizinin saf Zehra'sı...
Yasak Elma'nın ilk bölümünden beri oyuncu kadrosunda olan güzel oyuncu Şafak Pekdemir, bu dizi ile adını geniş kitlelere duyurdu ve Halit Argun'un en büyük kızı Zehra karakteri ile hayran sayısını giderek arttırdı.
Dizide bir türlü aradığı aşkı bulamayan, iki kez evlenen fakat hep aldatılan, baba parasını yememek için kendini kanıtlamaya çalışan Zehra karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Şafak Pekdemir, özellikle 3.sezon bölümlerinde performasnını ikiye katladı.
Kişisel gelişim kitabı yazan ve dizideki üvey annesi Yıldız ile olan bölümleri ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi bile. Hal böyle olunca instagramda takipçi sayısını da giderek arttı.