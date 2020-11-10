Yasak Elma'nın yıldızlarından aşk ilanı Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan paylaştı

Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına Gökhan Alkan, "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" demişti.