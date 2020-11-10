Yasak Elma'nın yıldızlarından aşk ilanı Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan paylaştı
FOX TV Yasak Elma'nın iki yıldızı aşklarını sosyal medyadan duyurdu. Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan ile yeni bir aşka yelken açtı.
Yasak Elma dizisinde sular durulmuyor. Diziden ayrılan oyuncuların yanı sıra yeni gelen transferle adından söz ettiriyordu ki aşk bombası patladı. Seyirciyi heyecanlandıran hamle dizinin Şahika'sı Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan geldi.
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Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncularından 38 yaşındaki Nesrin Cavadzade ile 32 yaşındaki Gökhan Alkan aşk yaşamaya başladı.
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Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına Gökhan Alkan, "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" demişti.
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Ardından ise Cavadzade ile aynı anda fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.
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