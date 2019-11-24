Yasak Elma'nın yıldızı Tuvana Türkay'ın çıplak küvet pozu ağızları açık bıraktı

Ünlü isimlerden yorumlar geldi: Türkay'ın cesur pozunu gören Ayşe Tolga "Yuh" derken Deniz Akkaya da "Çok iyi be" yorumunu yaptı. Enis Arıkan ve Pucca da fotoğrafa kalpli emojiler koyarak ne kadar beğendiklerini belli etti.