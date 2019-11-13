Yasak Elma'nın yıldızı Tuvana Türkay'ın annesi de estetik güzeli çıktı
Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma'nın yeni sezonuna katılan Tuvana Türkay, 4 aydır görmediği annesiyle önceki gün objektiflere takıldı.
Güzelliğini estetiğe borçlu olan ünlülerin en çok konuşulanı Tuvana Türkay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı. Çünkü güzel oyuncunun annesi Armağan Türkay'ın yüzünde, kızındakinden daha çok estetik olduğu görüldü.
Önceki akşam annesi Armağan Türkay ile 'bir AVM'de alışverişe çıkan Tuvana Türkay, "Annemi dört aydır görmüyordum. Çok özlediğim için Antalya'dan geldi. Hem hasret gideriyoruz hem de alışverişe çıktık" ifadelerini kullandı.
Suratı garip görünüyor: Özel hayatı hakkında yorum yapmayan Tuvana Türkay'dan ziyade annesinin estetikleri ilginç yorumlara neden oldu. Kimileri, "Anasına bak kızını al derken" bazıları da Armağan hanımın onlarca estetik yaptırması sonucu suratının garip göründüğünü söyledi.
Dudak dudağa öpüşmüşlerdi: Öte yandan Tuvana Türkay, geçtiğimiz aylarda annesi ile dudak dudağa öpüştüğü bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım büyük tepki çekmişti.