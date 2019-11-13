Yasak Elma'nın yıldızı Tuvana Türkay'ın annesi de estetik güzeli çıktı

Önceki akşam annesi Armağan Türkay ile 'bir AVM'de alışverişe çıkan Tuvana Türkay, "Annemi dört aydır görmüyordum. Çok özlediğim için Antalya'dan geldi. Hem hasret gideriyoruz hem de alışverişe çıktık" ifadelerini kullandı.