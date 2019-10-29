Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam'ın Ekrem İmamoğlu ve eşiyle paylaşımı ortalığı yıktı geçti
Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, önceki gün Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterilerine katıldı.
Hem sesi hem de oyunculuğuyla milyonlarca seveni bulunan Şevval Sam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen kutlamaya katıldı. Sahneye çıkıp şarkı söyleyen Sam, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile pozunu paylaştı.
Bu pozu paylaşan Sam, çifti öve öve bitiremedi. Sam, fotoğrafın altına, "Bu sene 29 Ekim coşkusu bambaşka!Türkiye’nin aydınlık yüzü sayın Ekrem İmamoğlu ve gerçek bir Cumhuriyet Kadını güzeller güzeli eşi Dilek İmamoğlu ile Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet" notunu ekledi.
Ekrem başkana yardımcı olmalıyız: Öte yandan kutlama kapsamında konser veren Şevval Sam, "Bir kadın olarak sahneye çıkıp şarkı söyleyebiliyorsam bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Ekrem Başkan, zor bir yolculuğa çıktı. Hepimiz elimizi taşın altına sokup, ona yardımcı olmalıyız" diyerek İzmir Marşı'nı okudu.
Peki Şevval Sam kimdir?
Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ünlü sanatçı Leman Sam’ın iki kızından biri olan Şevval Sam, ilk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu.