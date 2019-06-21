Yasak Elma'nın yıldızı Nesrin Cevadzade'nin şaşırtan sefer tası görüntüsü
Yasak Elma dizisinde 'Şahika' karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı City’s’den çıkarken görüntülenirken elindeki sefer tası dikkatlerden kaçmadı.
AVM’de çalışan bir genç kızı canlandırdığı Cemil Show adlı komedi filminin çekimlerine başlayan Nesrin Cavadzade, önceki gün sete giderken Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
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Elindeki sefertası dikkat çeken oyuncu Nesrin Cevadzade, "Yemekleri evde kendim yaptığım için sete sefer tasıyla gidiyorum" dedi.
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"Bugün semizotu, kabak ve organik tavuk pişirdim": Ketojenik diyetle formunu koruduğunu, bu yüzden evde yemek yaptığını söyleyen 36 yaşındaki oyuncu "Bugün semizotu, kabak ve organik tavuk pişirdim" ifadelerini kullandı.
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''Fit kalmamın sırrı bu'': Cavadzade "Ketojenik beslenmede hiç şeker ve un yok. Bol yağlı besinler, çok fazla protein ve zeytinyağı tüketiyorum. Fit kalmamın sırrı bu. Bir de haftanın beş günü spor yapıyorum” dedi.
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