Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin karantina pozu hayranlarını şok etti!

"Sen bu kadar zayıf mıydın?": Yaptığı paylaşımlarla takipçilerine evde kalmaları gerektiğini söyleyen başarılı oyuncu Eda Ece yaptığı son paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinden bazıları "Sen bu kadar zayıf mıydın?" yorumunu yaparak şaşkınlıklarını gizleyemediler.