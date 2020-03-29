Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin karantina pozu hayranlarını şok etti!
Son günlerde sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelmeye başlayan Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece, karantina pozuna hayranlarından ilginç tepki geldi.
Fox TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterini canlandıran başarılı oyuncu Eda Ece, kendisini eve kapatmış, karantina almıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın yapan güzel oyuncuya takipçilerinden ilginç tepkiler geldi.
"Sen bu kadar zayıf mıydın?": Yaptığı paylaşımlarla takipçilerine evde kalmaları gerektiğini söyleyen başarılı oyuncu Eda Ece yaptığı son paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinden bazıları "Sen bu kadar zayıf mıydın?" yorumunu yaparak şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Ünlü oyuncu Ece, dün yaptığı paylaşımında kendi saçlarıyla ve fit haliyle bir pozunu paylaştı. Koronavirüs salgınının geçmesinin ardından planını anlatan oyuncu, “Corona geçsin, kendi saçlarımla bir ajan oynayayım, ama komik” diyerek gülümsetti.
Başarılı oyuncunun fit halini gören takipçileri ise bir hayli şaşırdı. Bir hayranı, “Sen bu kadar zayıf mıydın” diyerek şaşkınlığını ifade etti. Bazı takipçileri ise dizide kötü giydirildiği için kilolu gözüktüğü yolunda yorum yaptılar.