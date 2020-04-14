Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece veda etti! Ayrılığı resmen duyurdu
FOX ekranlarının entrikası bol yerli Dallas dizisi Yasak Elma koronavirüs nedeniyle ekran serüvenine zorunlu ara vermek zorunda kaldı. Dizinin Yıldız'ı Eda Ece'den ise takipçilerini şok eden bir ayrılık kararı geldi.
3 sezondur FOX ekranlarında pazartesi günü yayınlanan Yasak Elma her bölümü ile sosyal medyanın konusu olmayı başardı. Entrikanın dozunun hiç düşmediği dizi ekranlara zorunlu ara vermek zorunda kaldı. Dizi ekranda yok fakat oyuncular seyircilerin yakın tabikinde. Özellikle Eda Ece..
Dizide iş adamı Halit Argun'un 3. eşi Yıldız karakterine hayat veren güzel oyuncu Eda Ece, özellikle 3. sezonda performansını iyice arttırdı ve seyircinin gönlünü kazanmayı başardı. Sempatik ve komik bir karaktere dönüşen Yıldız'ın son halini seyirci çok sevdi.
Sosyal medyanın da sık sık konuştuğu isimlerden biri olan Eda Ece'yi 2 milyon 800 kişi takip ediyor. Haliyle sempatik oyuncu Eda Ece'nin her paylaşımı olay oluyor binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alıyor.
İnstagram hesabında sık sık paylaşımları yapan Eda Ece aldığı kararı takipçilerine duyurdu. Koronavirüs nedeniyle hepimizin evde kaldığı şu günlerde Eda Ece çok konuşulacak bir karar verdi ve sosyal medya hesabını kapattı.