Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece sokakta tanıştığı kız çocuğuna yaptıklarıyla örnek oldu

Muhabirlerin 'bu tarz yardım projelerinde pek görmedik sizi, Etiler trafiğinde hiç beklemediğimiz yerde gördük' sözlerine; “Bu tarz yardımlarım oluyor. Sosyal kuruluşlar yerine bu tarz şeyleri daha çok yapıyorum. Aslında gizli yaparım ama bu sefer bastınız beni” diye konuştu.